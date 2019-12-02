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В зоне ООС подорвались двое украинских военных

02.12.19 07:36
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На взрывных устройствах в зоне операции Объединенных сил подорвались двое украинских военных. Военнослужащие скончались на месте подрыва. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Как рассказали в штабе, 1 декабря диверсионно-разведывательная группа незаконных вооруженных формирований осуществила попытку проникновения в тыл позиций Объединенных сил. «С целью перекрытия путей выдвижения и возможного ухода вражеских диверсантов командиром подразделения, выполняющего задачи в Донецкой области, был применен дежурный резерв. Во время выполнения этого боевого задания на неизвестных взрывных устройствах подорвались 2-е украинских военнослужащих», – сообщили в пресс-центре.

В штабе уточнили, что в результате взрывов украинские военные получили ранения, несовместимые с жизнью, и скончались на месте подрыва.

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