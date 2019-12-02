«Мариуполь» – «Шахтер»: Отчет о матче

В 16-м туре Премьер-лиги «Шахтер» на выезде встречался с «Мариуполем». Лидирующие в чемпионате «горняки» отправились на донбасское дерби без 7 игроков, среди которых и лучший бомбардир Жуниор Мораес, сообщает пресс-служба «оранжево-черных».

Позицию Мораеса на поле занял молодой Даниил Сикан. Также Луиш Каштру доверил место в старте центральным защитникам Валерию Бондарю и Давиду Хочолаве, а справа в обороне выпустил Сергея Болбата. Отметим и возвращение капитана команды Тайсона.

«Оранжево-черные» начали активнее, первыми создали момент (удар Тете прошел рядом со штангой) и отличились (на 15-й минуте Коноплянка заработал пенальти, который уверенно реализовал Тайсон – 0:1). Продолжая контролировать мяч, «оранжево-черные» имели еще пару неплохих возможностей. Маркос Антонио бил издали (мимо), а попытку Коноплянки блокировал защитник. Мариупольцы ответили попаданием Тищенко в штангу со штрафного, а Бондарь поочередно не позволил пробить Яворскому и Даве.

Едва стартовала вторая половина матча, как хозяева сравняли счет. После навеса с фланга Путря оказался первым на отскоке и с нескольких метров поразил цель. «Шахтер» бросился забивать второй, и близок к этому был Коноплянка: сначала партнеры в контратаке вывели Евгения на хорошую позицию, но тот угодил прямо в Гальчука, а затем вингер ворвался слева в штрафную и не попал в дальний угол. Лучший момент в середине тайма был у Сикана: после корнера мяч оказался в ногах форварда, однако его удар на линии ворот отразил защитник азовцев. «Горняки» продолжали атаковать до финального свистка, но ни вышедшим на замену Борячуку и Соломону, ни активным Исмаили и Тайсону не удалось забить победный мяч.

1:1 – «Шахтер» делит очки с «Мариуполем». Два следующих матча команда Луиша Каштру проведет в Харькове. 6 декабря в рамках чемпионата Украины «горняки» примут «Олимпик» (начало в 19:00), а 11 декабря в поединке Лиги чемпионов сыграют с «Аталантой» (19:55). Билеты можно приобрести в кассах ОСК «Металлист», розничной сети города и онлайн.

«Мариуполь» (Мариуполь) – «Шахтер» (Донецк) – 1:1 (0:1)

Мариуполь, стадион им. Владимира Бойко, 8 425 зрителей

Голы: 0:1 Тайсон (15, пен.), 1:1 Путря (49)