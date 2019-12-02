Пенсионный фонд Украины должен жителям неподконтрольного Донбасса более 80 млрд грн

Представитель Пенсионного фонда Украины на прошлой неделе в Верховной Раде озвучил сумму долга пенсионерам из неподконтрольного украинским властям Донбасса – это 86 млрд грн. Об этом рассказала представитель Центра прав человека «Зміна» Алена Лунева, комментируя новый законопроект № 2083-д.

«В прошлом году мы имели статистику, что долг составляет 62 млрд грн», – отметила она.

«Пенсионный фонд дает такую статистику: примерно 750 тыс. пенсионеров с оккупированной территории хотя бы раз обращались за пенсией в Пенсионный фонд Украины на протяжении этих 5 лет. 112 тыс. человек из тех, кто был пенсионером на момент оккупации территории, по данным Пенсионного фонда, никогда не обращались. Пенсионный фонд имеет статистику по тем людям, которые являются пенсионерами, которые регулярно получают пенсию, которым пенсия была прекращена и больше не выплачивалась, например, в связи с прекращением справки о взятии на учет внутренне перемещенного лица», – сообщила Лунева.

Напомним, 26 ноября в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект 2083-д «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно реализации права на пенсию». Он должен решить вопрос выплаты пенсии гражданам, проживающим на временно неподконтрольных украинской власти территориях.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UATV»