Или мы нищие, или цены большие: В Горловке показали цены на новогодние украшения (Фото)

Жительница неподконтрольной украинским властям Горловки (Донецкая обл.) Рита показала цены на новогодние украшения.

Женщина побывала в отделе новогодних украшений в одном из супермаркетов. Ассортимент предлагаемых товаров – широк: есть елочные игрушки, украшения, гирлянды, искусственные ели, сладкие подарки.

«Цены не радуют, очень дорого», – отметила горловчанка.

Так, в Горловке можно приобрести:

набор елочных игрушек из 10 штук – 941 руб. (352 грн по местному курсу на 2.12.2019);

однотонные шарики разных цветов – по 55 руб. (21 грн) за штуку;

раскрашенные разными цветами шарики – 109-147 руб. (41-55 грн);

кукол-снегурочек – от 947 руб. (355 грн);

светильник в виде снеговика – 3112 руб. (1166 грн);

блестящие декоративные веночки – 618-1299 руб. (231-487 грн);

веночки маленького размера, диаметр 15 см – от 130 руб. (49 грн).

Цены на искусственные ели разные – есть и за 6 тыс. руб. (2247 грн), и 11 тыс. руб. (4120 грн).

«Или мы нищие, или цены большие», – резюмировала Рита.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube