Возможная уступка по Донбассу: Что может быть после переговоров в Нормандском формате

Если на переговорах в Нормандском формате президент Украины Владимир Зеленский согласится провести выборы на неподконтрольной украинским властям территории Донбасса без возвращения контроля над границей, это будет крах международной системы безопасности. Такое мнение высказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

«Если представить себе, что после Нормандского формата, Зеленский согласился, мы проводим выборы на оккупированной территории перед тем, как элементы безопасности, будут реализованы, что это означает? Я был немного послом ОБСЕ. Это означает, что ОБСЕ можно закрывать сразу на ключ, причем не на один, а на несколько – распустить. Потому что это означает, что ОБСЕ больше нет, им нечем заниматься и нет больше такой организации», – сказал он.

«БДИЧ – такая известная организация, которая занимается выборами, должна просто застрелиться. Все чиновники должны просто выйти на площадь в Варшаве, выстроиться и самостоятельно расстреляться, потому что это означает, что все закончилось. Это крах всей послевоенной системы безопасности, международных отношений, международного права и всего остального», – продолжил Огрызко.

По его мнению, если Германия и Франция в лице их лидеров пойдут на такой сценарий, они впишут себя «черной краской, черными буквами в послевоенную историю и Европы, и мира». «Это будет означать, что мы перейдем к подготовке к новой, очень жестокой, ужасной войне. И об этом нужно говорить вслух. Я думаю, что это должно быть одним из элементов нашей позиции на переговорах», – добавил эксперт.

Экс-министр иностранных дел Украины также пояснил, почему Минские соглашения по Донбассу не имеют никакой юридической силы с точки зрения международного права.

Как сообщалось ранее, глава Гражданской сети «Опора» заявила, что пока отдельные районы Донецкой и Луганской областей находятся не под контролем Украины, проведение выборов там невозможно по ряду причин, это можно организовать примерно через 2 года после возвращения контроля над территорией. Но перед тем, как провести там местные выборы украинским властям придется решить вопрос со списками избирателей.

Напомним, украинская сторона в Трехсторонней контактной группе согласовала «формулу Штайнмайера». Также был обнародован текст письма о «формуле Штайнмайера» на имя спецпредставителя ОБСЕ в Украине Мартина Сайдика, которое подписал представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма. В этой связи президент Украины Владимир Зеленский выступил с экстренным видеообращением к украинцам, чтобы пояснить политику власти по отношению к Донбассу и, что такое «формула Штайнмайера».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV