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В Украину идет снег

02.12.19 09:04
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Сегодня, 2 декабря, и во вторник, 3 декабря, на территории Украины ожидается снег. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«По данным Укргидрометцентра, днем 2 декабря в западных, Винницкой, Житомирской областях, в течение суток 3 декабря в Украине, кроме южных областей, снег и мокрый снег, образование снежного покрова высотой 3-8 см. В Карпатах значительный снег, образование снежного покрова высотой 10-20 см. На дорогах страны, кроме юга, гололедица», – сообщили в ГСЧС.

Также отмечается, что «ухудшение погодных условий может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц».

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