Ситуация в пунктах пропуска утром 2 декабря: Проезда ожидали 230 авто

Все КПВВ на линии разграничения функционируют по графику зимнего периода, пропускные операции осуществляются с 8:00 до 17:00, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 1 декабря линию разграничения через КПВВ пересекли 26,9 тыс. человек и 3,5 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 7075 человек и 880 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 5530 человек и 1005 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 5170 человек и 1130 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 1960 человек и 525 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 7195 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 230 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 15/55;

КПВВ «Марьинка» – 0/60;

КПВВ «Новотроицкое» – 20/30;

КПВВ «Гнутово» – 30/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

«Смайл»: «8:01. Пеших в сторону Бахмута до туалетов»;

«Администратор»: «8:22. Горловка. Машин в сторону Артемовска (Бахмута, – ред.) много… Начали запускать в 8:00».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Елена: «7:38. Марьинка в Донецк. Машин 40 и с десяток льготы»;

Katrin: «9:00. В Марьинке на украинском блокпосту в Донецк машин 25».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.