Право на украинскую пенсию: Мнение правозащитницы о паспортах РФ в «Л-ДНР»

Сколько пенсионеров находится с паспортами РФ на неподконтрольной украинским властям территории Донбасса, и справедливо ли им выплачивать украинскую пенсию. На эти вопросы в эфире одного из телеканалов ответила представитель Центра прав человека «Зміна» Алена Лунева, комментируя новый законопроект № 2083-д о выплате пенсий.

На заявление ведущего, что «бабушка с российским паспортом хочет получать украинскую пенсию», и вопрос, справедливо ли это, правозащитница ответила так: «Главное, чтобы у нее украинский паспорт был. Если у нее есть украинский паспорт, то между ней и государством Украина есть связь. Эта правовая связь говорит о гражданстве – принадлежности к гражданству Украины».

По ее словам, у украинских властей нет достоверной статистики людей из «Л-ДНР», которые получили российский паспорт. «У РФ есть единственный источник этой информации, а верить этой информации мы не можем, потому что не можем ее проверить. Это первое. Второе – также, как никого не интересует, есть ли второй паспорт у бабушки из Житомира, так не должно и государство Украина, у которого есть правовая связь гражданства с пенсионерами с оккупированной территории, волновать этот вопрос», – отметила Лунева.

«У нас нет за двойное гражданство ответственности… Именно как любая бабушка на территории Украины имеет право на пенсию, так именно не ставится под вопрос возможность доступа и права на пенсию пенсионеров с оккупированной территории, только потому, что они проживают на территории, которая оккупирована», – заявила эксперт.

Правозащитница также назвала официальную и актуальную на 2019 год сумму долга пенсионерам из неподконтрольного украинским властям Донбасса по выплате пенсий.

Напомним, 26 ноября в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект 2083-д «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно реализации права на пенсию». Он должен решить вопрос выплаты пенсии гражданам, проживающим на временно неподконтрольных украинской власти территориях.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UATV»