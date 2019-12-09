Новые правила: Как провозить товары через КПВВ в «Л-ДНР»

На неподконтрольный украинским властям Донбасс, согласно новым правилам, через контрольно-пропускные пункты въезда / выезда (КПВВ) теперь можно ввозить товары без ограничений цены, веса и стоимости из перечня разрешенных. Об этом напомнила правовой аналитик БФ «Право на защиту» (БФ «Право на захист») Ирина Пецко, комментируя новый порядок пересечения КПВВ.

«Товары должны перевозиться только физическими лицами. Хозяйственная деятельность или перевозки товаров юридическими лицами, физическими лицами-предпринимателями не предусмотрена», – отмечает правозащитница.

По ее словам, если физическое лицо будет везти на неподконтрольную украинским властям часть Донбасса большое количество товаров и сможет доказать, что товар ему принадлежит, законодательство Украины теперь не устанавливает каких-либо ограничений по цене, весу. «Главное, чтобы среди этих товаров не было каких-то вещей, указанных в списке запрещенных или ограниченных», – пояснила Пецко.

Правозащитница также напомнила, что, согласно новым правилам, с неподконтрольного украинским властям Донбасса можно провозить через КПВВ товары стоимостью до 10 тыс. грн и весом 75 кг, и рассказала, как их оценивают.

Напомним, в Украине с 28 ноября вступил в силу новый «Порядок въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещения товаров из таких территорий», но многие люди не знали о новшествах, поскольку не было времени их проинформировать. Ознакомиться с полным списком запрещенных и разрешенных для перевозки через КПВВ личных вещей, товаров, а также их допустимый объем можно в инфографике здесь.

Правозащитники просили упростить правила пересечения КПВВ на Донбассе, но их в некоторых вопросах еще более ужесточили.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»