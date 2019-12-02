В РФ сообщили о выдаче аккредитации вузу в Луганске

«Республиканское» высшее учебное заведение в неподконтрольном украинским властям Луганске получило аккредитацию в РФ. Об этом сообщается на сайте Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки России.

На сайте опубликовано заключение экспертов, составленное по результатам аккредитационной экспертизы. В заключении говорится, что «республиканский» Луганский государственный медицинский университет имени Святителя Луки 5 лет может выдавать дипломы российского образца.

Указаны специальности: стоматология, педиатрия, лечебное дело и фармация.

На неподконтрольной украинским властям территории Луганской области это первое учебное заведение, получившее аккредитацию.