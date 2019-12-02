Сводка из зоны ООС за 1 декабря: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки зафиксировано 7 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил в том числе из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Двое украинских военных погибли, подорвавшись на неизвестных взрывных устройствах. Об этом сегодня, 2 декабря, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» НВФ обстреливали позиции Объединенных сил:

вблизи Новолуганского – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

у Зайцево – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» зафиксированы обстрелы:

неподалеку Лебединского – из РПГ и крупнокалиберных пулеметов;

в районе Новогригорьевки – из минометов калибром 82 мм;

вблизи Красногоровки – из крупнокалиберных пулеметов;

у Павлополя – из СПГ и стрелкового оружия;

неподалеку Широкино – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

1 декабря во время выполнения боевой задачи на неизвестных взрывных устройствах подорвались двое украинских военнослужащих.

С начала текущих суток НВФ огневой активности не проявляли.

В «ДНР» заявляют, что «силовики Киева за минувшие сутки 8 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 26 единиц. Обстрелам подверглись поселки Александровка, Луганское, поселок шахты "Трудовская", село Спартак на донецком направлении; поселки Доломитное и Зайцево на горловском направлении; село Ленинское (после переименования – Ужовка, – ред.) на мариупольском направлении. При обстрелах применялись минометы калибром 120 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

В «ЛНР» на момент подготовки материала свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения не обнародовали.