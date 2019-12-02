Выборы в ОРДЛО должны пройти по украинскому законодательству, – Зеленский

Позиция Украины по местным выборам в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) заключается в том, что они могут пройти только по украинскому законодательству. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью западным СМИ, передает «Интерфакс-Украина».

«Выборы проходят по украинскому законодательству. И украинский закон исключает присутствие людей с оружием. Все украинские партии должны иметь доступ, наблюдатели, журналисты, ОБСЕ, Центральная избирательная комиссия Украины. Если есть вооруженные группировки, ни одна партия не пойдет участвовать в выборах там», – сказал Зеленский.

По его словам, вопрос контроля над границей с Российской Федерацией на ныне неподконтрольном украинским властям Донбассе «самый сложный вопрос из всех, если мы когда-нибудь придем к его обсуждению».

«Я говорю им честно: я не согласен с тем, как этот вопрос был решен в Минске. Согласно Минским соглашениям, сначала пройдут выборы, затем контроль над границей… К сожалению, у нас там есть противоречие. И, конечно, должны решить эту проблему», – заявил президент Украины.