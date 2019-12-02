Россия пытается навязать Украине тупиковые условия особого статуса Донбасса, – эксперт

Новая украинская власть заговорила о написании нового т. н. закона об особом статусе Донбасса. При этом Россия уже длительное время пытается навязать Украине тупиковые условия особого статуса. Об этом «Донецким новостям» рассказал бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны и безопасности Иван Ступак.

По его словам, после встречи лидеров стран «нормандской четверки» (Украина, Германия, Франция и Россия), которая состоится 9 декабря в Париже, в Верховной Раде Украины планируется принять новый законопроект об особом статусе Донбасса. «Будет ли это абсолютно новый закон или просто продлен действующий, станет известно лишь по результатам этой важной встречи в Париже», – уверен эксперт.

«Россия уже длительное время с маниакальной настойчивостью пытается навязать Украине тупиковые условия особого статуса Донбасса. Через подконтрольных Кремлю "руководителей" Донецка и Луганска, а также с использованием подкупа европейских лидеров, газового шантажа Европы и шквального информационного давления через СМИ», – рассказывает Иван Ступак.

«Таким образом, вся история с особым статусом Донбасса, которую навязывает Россия, – это одна сплошная игра, в которой Украина не сможет выиграть, тут хотя бы не проиграть», – добавляет он.

По словам Ступака, на данном историческом и политическом этапе для России в конфликте на востоке нашей страны наступил момент, который так ценят шашлычники: пламени уже нет, но угли чуть подернуты пеплом, и жар стоит отменный.

Эксперт спрогнозировал и дальнейшее развитие ситуации: возвращение всего Донбасса под контроль украинской власти, амнистия для всех сторонников «русского мира» в Донецке и Луганске. «С России будут сняты все так "несправедливо" наложенные санкции, цены на нефть вернутся на уровень 100-120 долл. за баррель, и у России, в отличие от Украины, все будет хорошо», – считает он.

Более подробно с мнением Ивана Ступака и комментариями иных экспертов по этой теме можно ознакомиться в нашем материале: «Продлить, переписать, не замечать: Эксперты спрогнозировали ситуацию с законом об особом статусе Донбасса».