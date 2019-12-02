Экономист подсчитал, станут ли украинцы богаче

Зарплаты украинцев выросли и продолжают расти, но намного медленнее, чем два-три месяца назад. Тенденция к замедлению роста заработков сохранится. Такое мнение выразили экономисты в комментарии «Сегодня». Эксперты уже откорректировали свои прогнозы на конец года.

Говоря о будущем изменении средней зарплаты, специалисты единодушны: ее рост все же продолжится, так как главная причина повышения заработков – трудовая миграция – осталась. Хотя осенью и зимой уезжают за «длинным евро» намного меньше людей, чем весной и летом. Бюджетников в декабре ждет запланированный небольшой рост окладов в связи с пересчетом тарифной сетки после роста с 1 декабря соцстандартов.

Но экономисты отмечают, что более корректно сравнивать не абсолютные зарплаты, а с учетом их покупательной способности. А здесь особо хвастаться нечем, хотя в долларах средняя зарплата уже перебила показатель октября 2013 года (425 долл.), когда курс был 8 грн, и составила 440 долл. (+3,5%).

«Увы, цены выросли за шесть лет не на 3,5%, а вполовину, прежде всего на коммуналку, что коснулось всех слоев населения, и на продукты, но преимущественно на доступные небогатым: это молокопродукты, крупы, картофель, овощи, яблоки. Если шесть лет назад все это стоило на 30-50% дешевле, чем, например, в Польше, то теперь у поляков цены уже ниже, чем у нас», – подсчитал член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Поэтому говорить, что среднестатистический украинец живет лучше, чем раньше, не приходится. По словам Пендзина, уровень жизни повысился у тех, кто сегодня зарабатывает более 15 тыс. грн, а таких всего один работник из шести. У остальных – он понизился. Расслоение украинского общества по уровню доходов увеличилось, и этот тренд будет нарастать.