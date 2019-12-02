Зеленский допустил обсуждение вопроса транзита газа из РФ в Нормандском формате

Президент Украины Владимир Зеленский допускает, что вопрос о заключении нового контракта на транзит российского газа в Европу через территорию Украины может обсуждаться на переговорах в Нормандском формате, которые пройдут 9 декабря. Об этом глава государства заявил в интервью западным СМИ, передает «Интерфакс-Украина».

Он прокомментировал строительство газопровода «Северный поток-2»: «Хотя наши европейские партнеры утверждают, что это не политический, а экономический проект, я позволю себе не согласиться. Однако если нам удастся заключить новый договор о транзите на срок до 10 лет, если европейцы нам помогут, а Россия не будет противиться этому, тогда мы сможем говорить, что "Северный поток-2" не является политическим проектом. Пока что это утверждение без каких-либо оснований».

По его словам, во время телефонного разговора с ним президент России Владимир Путин принял к сведению позицию Украины по вопросу транзита газа.

«Для меня важно, что проблема газа сама по себе является вопросом. Что бы ни пожелали обе стороны, это никоим образом не должны быть связано с Донбассом. Хотя не исключаю, что транзит газа также будет рассматриваться в Нормандском формате», – заявил Зеленский.

Глава государства также утверждает, что позиция Украины по местным выборам в отдельных районах Донецкой и Луганской областей заключается в том, что они могут пройти только по украинскому законодательству, но вопрос контроля над границей с РФ «сложный».