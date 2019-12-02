На Донетчине полицейский требовал деньги с пересекающих линию разграничения, – ГБР

Направлен в суд обвинительный акт в отношении капитана сектора реагирования патрульной полиции Волновахского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Донецкой области, подозреваемого в вымогательстве и получении неправомерной выгоды. Об этом сегодня, 2 декабря, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в Краматорске.

«Досудебным расследованием установлено: правоохранитель, при осуществлении контроля на стационарном посту полиции на автодороге "Славянск-Донецк-Мариуполь", систематически требовал и получал деньги от граждан, которые пересекают линию условного разграничения со временно неподконтрольной территорией. За неправомерную выгоду полицейский способствовал беспрепятственному прохождению контроля и не обращал внимания на нарушения», – сообщили в пресс-службе.

Действия правоохранителя квалифицированы как «принятие должностным лицом предложения неправомерной выгоды для себя за несовершение в интересах того, кто предлагает, обещает и предоставляет, любого действия с использованием служебного положения, получение такой неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством такой неправомерной выгоды, совершенные повторно» (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, с конфискацией имущества.