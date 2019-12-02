Для жителей прифронтового Зайцево будет работать мобильная клиника

Для жителей прифронтового Зайцево (Донецкая обл.) будет работать мобильная клиника Международного Комитета Красного Креста и специалисты медицинской гуманитарной организации «Врачи мира». Об этом сегодня, 2 декабря, сообщает пресс-служба военно-гражданской администрации Зайцево.

Отмечается, что приемы пройдут в среду, 4 декабря, с 9:30 до 12:30 в здании администрации поселка. В частности, местных жителей будут принимать семейный врач, врач-хирург, акушер и психолог.

«При необходимости можно сделать электрокардиограмму и анализ крови на сахар», – говорится в сообщении.