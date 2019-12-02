Узоры, которым почти 100 лет: На Луганщине возрождают любовь к украинскому орнаменту (Фото)

Предприниматели из города Счастье (Луганская обл.) изготавливают современные этнические аксессуары и прививают интерес молодежи к украинской культуре. Предпринимательница Елена Карабут вместе со своей командой производит аутентичные аксессуары, популяризируя украинский орнамент. Об этом сообщает «Бізнес-Схід».

Елена Карабут вместе со своей небольшой командой изготавливает аутентичные аксессуары со старинным украинским орнаментом. «Мы возрождаем любовь к нашему национальному украинскому орнаменту. Наша цель – привить интерес молодежи к украинской культуре. Считаем, что это нужно делать через модные, современные вещи, которые легко носить и одновременно быть стильным», – рассказывает Елена.

Предприниматели изготавливают платки, шарфы, снуды и другие вещи с оригинальным украинским орнаментом. Поиском новой схемы занимается дизайнер, изучающий историю украинской вышивки и воспроизводящий ее в современных аксессуарах.

«На наших изделиях узоры, которым почти 100 лет. Такие схемы вышивок использовались много лет назад нашими предками. На сегодняшний день большое количество изданий публикуют древние орнаменты и их значения. Приятно, что наши клиенты также присылают нам оригинальные вышивки своих семей, и мы их переносим на вещи. Мы всегда стараемся изучать спрос наших клиентов. Для нас это очень важно, потому что наши изделия покупают на подарки за границу. После выставки "Восток-Экспо" наша продукция полетела в Чехию, Польшу, Японию и США», – отмечает предпринимательница.

Елена Карабут со своей командой ищет надежных партнеров среди магазинов сувенирной продукции, а также оптовиков для реализации своей продукции. Команда рассматривает грантовые возможности для своего бизнеса и работает над улучшением своих изделий.