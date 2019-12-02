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В прифронтовом поселке на Донетчине отремонтировали несколько домов (Фото)

02.12.19 11:58
Фото: Пресс-служба военно-гражданской администрации Зайцево
Фото: Пресс-служба военно-гражданской администрации Зайцево

В прифронтовом поселке Жованка (Донецкая обл.) отремонтировали поврежденные обстрелами крыши нескольких домов. Об этом сегодня, 2 декабря, сообщает пресс-служба военно-гражданской администрации поселка Зайцево.

«За счет строительных материалов из областного материального резерва силами местных жителей удалось восстановить несколько кровель в населенном пункте Жованка (Арсесьева, 1,14; Овражная, 10; Поперечная, 54, 61, 85, 150). Работы по восстановлению кровель будут продолжены уже весной следующего года. Надеемся на помощь ГСЧС», – сказано в сообщении.

Фото: Пресс-служба военно-гражданской администрации Зайцево

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