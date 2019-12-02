Пропуск, документы, грузы, запреты: Особенности нового Порядка пересечения линии разграничения

С 28 ноября вступил в силу новый Порядок пересечения линии разграничения. Официально документ называется «Порядок въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещения товаров из таких территорий» и утвержден Постановлением Кабинета министров Украины № 815 от 17 июля 2019 года в последней редакции от 28 ноября 2019 года.

Данный порядок касается исключительно украинских контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда (КПВВ), расположенных на линии разграничения. Следует учитывать, что на контрольно-пропускных пунктах «ЛНР» и «ДНР» действуют свои правила.

Первоначально новый Порядок должен был вступить в силу 29 октября. Однако в документе содержалось положение о том, что дети до 14 лет вместо свидетельства о рождении должны были пересекать линию разграничения исключительно по загранпаспорту. Этот момент (и некоторые иные пункты) вызвал возмущение общественности и правозащитников, поэтому «запуск» Порядка отложили на месяц. И вот, документ доработали (детям, как и прежде, оставили право проезжать через КПВВ по свидетельству о рождении украинского образца, усовершенствовали иные правила, добавили ряд новых облегчающих путь положений) и он вступил в силу.

Приведем базовые положения нового Порядка, а также дополнительную информацию о нынешних нюансах пересечения линии разграничения через украинские КПВВ.

КОНТРОЛЬНЫЕ ПУНКТЫ ВЪЕЗДА-ВЫЕЗДА

Как и раньше, пересечение линии разграничения гражданами, транспортом и провоз грузов осуществляется исключительно через определенные контрольные пункты. Вне них перемещение через линию разграничения запрещено.

По состоянию на 2 декабря на Донбассе действуют 5 КПВВ: 4 – в Донецкой области и 1 – в Луганской:

В Донецкой области КПВВ предназначаются как для пешего пересечения, так и автомобильного транспорта:

КПВВ «Майорское» – это дорожный коридор «Горловка – Бахмут», со стороны «ДНР» действует контрольно-пропускной пункт (КПП) «Горловка»;

КПВВ «Марьинка» – это дорожный коридор «Донецк – Курахово», со стороны «ДНР» действует КПП «Александровка»;

КПВВ «Новотроицкое» – это дорожный коридор «Донецк – Мариуполь (через Волноваху)», со стороны «ДНР» действует КПП «Еленовка»;

КПВВ «Гнутово» (село Пищевик) – это дорожный коридор «Новоазовск –Талаковка – Мариуполь», со стороны «ДНР» действует КПП «Октябрь».

В Луганской области из-за взорванного автомобильного моста в районе пгт Станица Луганская осуществляется только пеший переход. Несмотря на то, что мост отремонтировали, он все равно остался «пешим». Итак, на Луганщине линию разграничения можно пересечь лишь через КПВВ «Станица Луганская» – это дорожный коридор «Станица Луганская – Счастье – Новойдар», со стороны «ЛНР» действует КПП с аналогичным названием.

Украинские власти неоднократно заявляли, что закончили оборудование нового КПВВ «Золотое» в Луганской области (он предназначен и для автомобильного перемещения), однако «ЛНР» не соглашается открывать КПП со своей стороны. Новый КПВВ должен был обслуживать дорожный коридор «Стаханов – Золотое – Горское – Лисичанск».

И пока между подконтрольной и неподконтрольной Луганщиной действует лишь пеший переход, при необходимости переезда на автомобиле люди вынуждены пользоваться ближайшими пунктами в Донецкой области – КПВВ «Майорский» с украинской стороны или КПП «Горловка» со стороны «ДНР». Из-за того, что данный транспортный коридор по сути обслуживает две области, он наиболее перегружен.

В новом «Порядке въезда лиц, перемещения товаров…» указано, что:

контрольные пункты работают без выходных, круглосуточно;

контрольные пункты не предназначены для пересечения государственной границы;

ответственными за обустройство, содержание и обслуживание КПВВ, а также прилегающей к ним территории являются Донецкая и Луганская облгосадминистрации, областные военно-гражданские администрации или военные администрации.

График работы КПВВ для пропуска людей и гражданского транспорта зависит от времени года:

в летний период – с 6:00 до 20:00;

в зимний – с 8:00 до 17:00;

в осенний и весенний периоды – с 7:00 до 18:30.

В случае экстренных ситуаций, которые угрожают жизни пересекающих КПВВ граждан (ранения, травма, критическое ухудшение состояния здоровья, обстрел или нападение на КПВВ и т.д.), решение по пропуску лиц и транспортных средств без проведения контроля принимается уполномоченным должностным лицом, возглавляющим службу пограничных нарядов на КПВВ.

На Донбассе продолжают действовать Координационный центр и группы, в которых можно уточнить нюансы по пресечению линии разграничения, оформить/аннулировать пропуск в зону ООС и пр. Как всегда, не до всех них можно дозвониться, но на сайте СБУ по оформлению пропусков указана следующая контактная информация.

Координационный центр

ул. Парковая, 43, г. Краматорск Донецкой области, тел. +38 (068) 351-09-63

Координационная группа ОТУ «Луганск»

(при Старобельском отделении полиции ГУНП в Луганской области)

ул. Гимназическая, 42, г. Старобельск Луганской области

+38 (095) 751-98-90,

+38 (066) 092-36-04,

+38 (096) 243-84-02,

+38 (066) 897-50-81.

Пункты приемы заявлений от граждан:

ул. Айдарская, 20, г. Старобельск;

КПВВ «Станица Луганская».

Координационная группа ОТУ «Донецк»

(при Бахмутском отделе полиции ГУНП в Донецкой области)

ул. Независимости, 60, г. Бахмут Донецкой области

+38 (096) 408-46-27,

+38 (099) 283-45-37,

+38 (093) 894-76-91.

Пункты приемы заявлений от граждан:

ул. Независимости, 60, г. Бахмут Донецкой области;

КПВВ «Майорское».

Координационная группа ОТУ «Мариуполь»

(при Великоновоселковском отделении Волновахского отдела ГУНП в Донецкой области)

ул. Пушкина, 30, пгт Великая Новоселка Донецкой области

+38 (097) 258-38-47,

+38 (050) 848-69-35.

Пункты приемы заявлений от граждан:

ул. Пушкина, 30, пгт Великая Новоселка Донецкой области;

ул. Административная, 3а, каб. 9, г. Красногоровка Донецкой области;

КПВВ «Марьинка».

Координационная группа ОТУ «Мариуполь»

(при Мариупольскому отделе полиции ГУНП в Донецкой области)

ул. Архитектора Нильсена, 26/2, каб. 48, г. Мариуполь Донецкой области

+38 (097) 010-94-25,

+38 (063) 658-63-97.

Пункты приемы заявлений от граждан:

ул. Харлампиевская, 17/25 (ДК «Молодежный») г. Мариуполь Донецкой области.

НА ЧЕМ МОЖНО ПЕРЕСЕКАТЬ

До 2015 года через линию разграничения можно было проехать в том числе на рейсовом автобусе или маршрутке. Но в июне 2015-го СБУ запретила пассажирские перевозки общественным транспортом. До сих пор действует сокращенный список транспортных средств, на которых можно пересечь КПВВ, это – легковые автомобили, мопеды и мотоциклы (что закреплено и в новом Порядке). Исключение действует для нерегулярных перевозок отдельных организованных групп людей (беженцев, детей для оздоровления и отдыха и т.д.) – но это по разрешению, выданному Координационным центром.

Максимальная вместимость автомобилей – не более 9-ти мест (с учетом водительского). Так, к пропуску разрешены легковые автомобили категории «В», у которых в техническом паспорте указано:

категория – «В»;

количество мест – не больше 9;

общая грузоподъемность (до 3500 кг).

К пропуску допускаются те транспортные средства, которые соответствуют данным критериям по документации, а также по результатам осмотра самого транспортного средства. То есть, если по документам – 6 мест, а по факту будет 10, то в проезде могут отказать. Не допускается к проезду транспорт, в документах которого указано «грузопассажирский», «микроавтобус».

Но, согласно новому Порядку, «гражданам Украины разрешается перемещение на временно оккупированные территории и с таких территорий в случае переезда на новое место жительства, личных вещей в ручной клади и сопровождаемом багаже другими транспортными средствами (грузовые автомобили, автобусы, тракторы и т.д.), а также перемещения самих транспортных средств, принадлежащих им». В прежнем Временном порядке пересечения линии разграничения использовать грузовой транспорт можно было только при вывозе вещей из «Л-ДНР» (но не на неподконтрольную территорию).

Перемещение через КПВВ в направлении «Л-ДНР» транспортных средств (мопедов, мотоциклов, легковых автомобилей) разрешается при наличии:

регистрационного документа на транспортное средство;

для водителей, которые не являются владельцами транспортных средств, – при наличии доверенности на право управления транспортным средством, заверенной органом или лицом, совершающим нотариальные действия в соответствии с Законом Украины «О нотариате».

«Физические лица-предприниматели и юридические лица, которые намерены вернуть транспортные средства с временно оккупированных территорий, обращаются с соответствующим письменным заявлением к руководителю Координационного центра», – это тоже новшество нового Порядка.

БЕЗ ОЧЕРЕДИ

Согласно нового Порядка, вне очереди КПВВ могут пересекать:

лица с инвалидностью в сопровождении не более двух человек;

тяжело больные люди;

граждане пожилого возраста (в Порядке точный возраст не указан);

женщины с явными признаками беременности;

родители (опекуны при наличии подтверждающих документов) с малолетними детьми до 3-х лет (при наличии подтверждающих документов);

а также транспортные средства, на которых перемещаются данные категории граждан.

ПРОПУСК ДЛЯ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ КПВВ

Как и раньше, пересечение линии разграничение осуществляется на основании «разрешения физическому лицу» – это так называемый «пропуск в зону ООС», «электронный пропуск», который можно самостоятельно оформить через сайт «Реестра разрешений для перемещения лиц через линию соприкосновения в пределах Донецкой и Луганской областей» https://urp.ssu.gov.ua. Также его можно заказать при обращении в Координационный центр или Координационные группы. Данный пропуск не нужен жителям прилегающих к линии разграничения населенных пунктов, подконтрольных Украине, – им достаточно документов, в которых указано место проживания (прописка). Также можно не иметь пропуск в отдельных случаях, речь о которых пойдет ниже.

Пропуск предоставляется при наличии одного из следующих оснований, касаемых как подконтрольной Украине части Донбасса, так и неподконтрольной:

проживание лица, желающего выехать на ту или иную территорию, или его близких родственников или членов семьи (подтверждается соответствующими документами);

расположение мест погребения близких родственников или членов семьи(подтверждается соответствующими документами);

смерти близких родственников или членов семьи (подтверждается соответствующими документами);

наличия права собственности на объекты недвижимости(подтверждается соответствующими документами);

осуществления поездок по причине – трудовая деятельность, обучение, религиозная цель, оздоровления, сопровождение ребенка в учреждения общего среднего образования, учреждений дошкольного образования и т.п.;

участие в обеспечении национальных интересов с целью мирного урегулирования конфликта или по гуманитарным вопросам;

выполнение дипломатических и консульских функций аккредитованными в Украине представителями дипломатических представительств и консульских учреждений по ходатайству или согласованию с МИД;

осуществление деятельности в рамках действия мандатов международных межправительственных организаций, членом которых является Украина, по ходатайству или согласованию с МИД;

гуманитарная деятельность иностранных неправительственных организаций;

предоставление правовой защиты людям, права, свободы или законные интересы которых нарушены лицами, причастными к вооруженной агрессии Российской Федерации;

осуществление деятельности независимыми правозащитными миссиями.

После подачи заявки пропуск выдается в течение 15 дней, одноразовый – сроком до 30 дней или многократный – без ограничения срока действия.

В исключительных случаях (смерть, тяжелая болезнь близких родственников или членов семьи) пропуск может быть предоставлен в течение суток при наличии соответствующих документов, подтверждающих такие обстоятельства.

После принятия решения о предоставлении пропуска гражданина включают в электронный реестр, и данные о нем не позднее чем в течение 3-х рабочих дней подают в администрацию Госпогранслужбы.

В выдаче пропуска могут отказать, если:

в заявке предоставлена недостоверная информация;

когда документ, удостоверяющий личность, поддельный или принадлежит другому лицу;

если лицо подозревается в совершении преступления;

если имеются сведения о содействии лицом совершению преступления или уклонению других лиц от ответственности за совершенное преступление;

у лица есть допуск и доступ к государственной тайне;

в наличии решение суда об ограничении выезда за границу.

Пропуск может быть и отменен, если:

человек отказывается предоставлять согласие на обработку и хранение персональных данных;

нарушение лицом порядка пересечения линии разграничения;

если лицо подозревается в совершении преступления;

если имеются сведения о содействии лицом совершению преступления или уклонению других лиц от ответственности за совершенное преступление;

у лица есть допуск и доступ к государственной тайне;

в наличии решение суда об ограничении выезда за границу.

«В решении Координационного центра или Координационной группы об отказе в предоставлении или прекращении (отмене) разрешения физическому лицу указывается номер заявления о выдаче разрешения физическому лицу, дата принятия соответствующего решения, название органа, который принял такое решение, основания отказа в предоставлении, прекращении (отмены) разрешения физическому лицу», – говорится в Порядке.

ПРОЕЗД С ПОДКОНТРОЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ В «Л-ДНР»

Что касается документов, удостоверяющих личность, то согласно нового Порядка, проезд граждан с подконтрольной Украине территории через КПВВ в направлении «Л-ДНР» осуществляется при предъявлении:

взрослыми гражданами Украины – паспорта гражданина Украины, или паспорта гражданина Украины для выезда за границу (далее – загранпаспорт), или временного удостоверения гражданина Украины;

гражданами Украины, которые не достигли 14-летнего возраста, – загранпаспорта или свидетельства о рождении. Гражданами Украины в возрасте от 14 до 16 лет – паспорта гражданина Украины или загранпаспорта. При этом должны быть соблюдены требования пунктов 3-6 Правил пересечения государственной границы гражданами Украины (Постановление КМУ № 57 от 27.01.1995), эти пункты гласят, что выезд из Украины граждан, не достигших 16-летнего возраста, осуществляется:

– с согласия обоих родителей (усыновителей) и в их сопровождении или в сопровождении лиц, уполномоченных ими;

– в сопровождении одного из родителей или других лиц, уполномоченных одним из родителей, – по нотариально заверенному согласию;

– в сопровождении лиц, уполномоченных обоими родителями, – по нотариально заверенному согласию обоих родителей;

подростки в возрасте от 14 до 16 лет, обучающиеся в учебных заведениях на подконтрольной Украине территории, но чьи родители (усыновители), опекуны проживают в «Л-ДНР», – могут ехать без сопровождения взрослых при наличии документа, подтверждающего обучение в учебном учреждении. Такой подросток должен иметь отдельный «электронный пропуск»;

иностранцы и лица без гражданства – при предъявлении любого документа, определенного ст. 15 Закона Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства». В паспортные документы, представляемые на контроль иностранцами и лицами без гражданства, пересекающими линию разграничения (в обе стороны), представители Госпогранслужбы проставляются специальную отметку.

Въезд на подконтрольную территорию граждан Украины, которые выехали из «Л-ДНР» для оформления документов, удостоверяющих личность (паспорт, загранпаспорт и пр.), осуществляется при предъявлении справки, выданной территориальным органом или подразделением Государственной миграционной службы (ГМС) по соответствующему образцу:

ПРОЕЗД ИЗ «Л-ДНР» НА ПОДКОНТРОЛЬНУЮ ТЕРРИТОРИЮ

В новом Порядке перечень документов, по которым можно выехать с неподконтрольной территории, шире, чем по которым можно въехать туда через КПВВ. Важно: обратно на «неподконтролку» гражданина пропустят только по «полноценным» документам – или паспорту гражданина Украины, или загранпаспорту.

Отличия составляют следующие моменты.

Кроме паспорта гражданина Украины и загранпаспорта из «Л-ДНР» через КПВВ украинцы могут проехать при предъявлении любого документа, определенного ст. 5 Закона Украины «О гражданстве Украины» или ст. 2 Закона Украины «О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины». А это:

временное удостоверение гражданина Украины;

дипломатический паспорт;

служебный паспорт;

удостоверение личности моряка;

удостоверение члена экипажа;

удостоверение личности на возвращение в Украину;

(иные документы или отсутствие их – см. далее).

Если человек не имел возможности оформить украинский паспорт из-за постоянного проживания в «Л-ДНР» или украинский паспорт отсутствует (в связи с потерей, похищением и пр.), он пересекает КПВВ:

при предъявлении любого другого документа (загранпаспорт, иные документы, удостоверяющие личность, согласно ст. 5 ЗУ «О гражданстве Украины» или ст. 2 ЗУ «О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины» );

); или справки, выданной территориальным органом или подразделением ГМС (если паспорт находится на оформлении);

указанные обстоятельства проверяются Координационным центром при выдаче разрешения на пересечение линии разграничения.

Если человек постоянно проживал в «Л-ДНР» и не смог по достижении 25-или 45-летнего возраста вклеить фотографию в паспорт гражданина Украины (паспорт-книжечку образца 1994 года), то он может въехать на подконтрольную территорию по «просроченному» паспорту (без вклеенных фото).

Дети до 16-летнего возраста, которым в результате рождения и постоянного проживания на неподконтрольной территории не оформили украинское свидетельство о рождении, могут проехать на подконтрольную территорию:

по паспорту гражданина Украины или загранпаспорту взрослых (-ого), в сопровождении которых (-ого) ребенок уезжает из «Л-ДНР»;

но при этом нужны документы, подтверждающие факт рождения ребенка.

Ребенок, не достигший 16-ти лет, может и самостоятельно пройти на подконтрольную территорию, без сопровождения взрослого. В этом случае должностные лица подразделения Госпогранслужбы дают ему разрешение на выезд из неподконтрольной территорий и в течение суток сообщают о таком ребенке Национальной полиции, СБУ и обеспечивают передачу ребенка органу опеки и попечительства по месту его обнаружения.

В случае выезда из «Л-ДНР» лиц, освободившихся из мест лишения свободы и у которых отсутствуют документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство Украины, – такие лица передаются представителям Национальной полиции для установления личности. После поступления запроса процедура установления личности занимает сутки, человека проверяют по различным государственным реестрам, информационным базам.

Лица, прибывшие на КПВВ без документов, удостоверяющих личность, передаются представителям Национальной полиции для проведения соответствующей проверки.

Лица, выезжающие из «Л-ДНР» с целью избежания негативных последствий вооруженного конфликта, проявлений насилия, нарушений прав человека и пр. могут пересекать линию разграничения через КПВВ без электронного пропуска по решению руководителя Координационного центра. Уполномоченное должностное лицо, возглавляющее службу пограничных нарядов на КПВВ, фиксирует информацию о личности и передает гражданина представителям Национальной полиции для проведения соответствующей проверки.

Пенсионеры, которые имеют справку ВПЛ (внутренне перемещенного лица) и являются получателями украинских пенсий при пересечении линии разграничения (в обе стороны) с целью однозначной их идентификации могут вместе с паспортом гражданина Украины или загранпаспортом, или временным удостоверением гражданина Украины предоставлять пенсионное удостоверение, изготовленное в форме платежной карточки.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ТОВАРОВ ЧЕРЕЗ КПВВ

Новым Порядком физическому лицу разрешается перемещение любых товаров в обе стороны линии разграничения, кроме тех, которые запрещены или ограничены к провозу законодательно.

Так, в новом порядке для граждан лишь указывается, что однозначно запрещены к провозу товары, маркировка (этикетка) которых свидетельствует об их производстве в «Л-ДНР».

Также отмечено, что: «Перечень и объемы (стоимость / вес / количество) ограниченных или запрещенных к перемещению через линию разграничения и к / с гуманитарно-логистических центров товаров, а также товаров, которые могут быть отнесены к личным вещам, утверждаются Минветеранов».

Более четкой градации в Порядке нет. Однако известно, что согласно нормативным актам, через линию разграничения в зависимости от направления пути сейчас разрешено перемещать следующие товары и денежные средства. (Еще раз напомним, что речь идет о пересечении именно украинских КПВВ, правила вывоза /ввоза товаров через КПП «ДНР» или «ЛНР» могут отличаться).

Итак, с неподконтрольной Украине территории на подконтрольную через украинские КПВВ один человек в сутки может перевозить:

товары суммарной стоимостью в эквиваленте до 10 тыс. грн;

товары суммарным весом до 75 кг (в т. ч. продукты – до 2 кг каждого наименования и непродовольственные товары – до 2 единиц каждого наименования);

не более 50 тыс. грн наличными (в том числе в иностранной валюте) без подтверждающих документов, или большую сумму, но после согласования с представителями Координационного центра;

личные вещи.

С подконтрольной территории на неподконтрольную можно перевозить:

товары без ограничений в весе, количестве и стоимости;

до 20 тыс. грн (в том числе в иностранной валюте) наличными без подтверждающих документов об их происхождении;

личные вещи.

К личным вещам относятся:

предметы личной гигиены, косметические средства в количестве, обеспечивающем потребности одного человека;

одежда, обувь, белье, головные уборы и пр. для личного использования, с признаками бывших в употреблении;

именные платежные банковские карты;

личные украшения;

1 единица фото-, видео, кинокамеры с обоснованным количеством оборудования к ним;

2 часов;

3 ед. флеш-карт, 2 калькулятора или электронные книги;

3 мобильных телефона, 2 переносных стационарных компьютера, 1 переносное радио, периферийное оборудование и снаряжение к ним;

500 мл туалетной воды и / или 200 г парфюмов;

табачные изделия – до 200 сигарет, или 50 сигар, или 250 г табака, или эти изделия в наборе общим весом не более 250 г;

алкогольные напитки – до 5 л пива, 2 л вина, 1 л крепких напитков (с содержанием спирта более 22%);

1 ед. или комплект запчастей для легкового автомобиля; 4 шины для легкового авто радиусом не более 16 дюймов;

топливо – не более 20 л/кг в канистре на одно транспортное средство (только в направлении неподконтрольной территории);

детская коляска – 1 шт. на каждого ребенка, который пересекает линию разграничения. В случае отсутствия детей – 1 шт.;

до 2 колесных кресел для лица с инвалидностью;

предметы необходимые для лиц с инвалидностью или по состоянию здоровья;

до 5 упаковок каждого наименования лекарственных препаратов (не содержащих наркотических или психотропных веществ);

по 1 ед. (комплект) спортивного снаряжения (велосипед, лыжи, теннисные ракетки и пр.);

иные товары для личных нужд, которые определены действующим законодательством.

Кроме товаров с маркировкой «ЛНР» или «ДНР» через линию разграничения запрещается перевозить: