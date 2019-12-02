В ДТП на Донетчине пострадал водитель скутера (Фото)

В центре Славянска (Донецкая обл.) в ДТП пострадал водитель скутера. Авария произошла сегодня утром, 2 декабря, рядом с центральной площадью города. Об этом сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции Донецкой области.

«В 7:20 на улице Университетской в Славянске произошло дорожно-транспортное происшествие. 64-летний водитель автомобиля ГАЗ-24 при повороте в сторону площади Соборная не пропустил скутер, который двигался навстречу. В результате столкновения с "Волгой" водитель скутера, местный житель 1973 года рождения, получил перелом ноги. Пострадавший госпитализирован», – сообщили в полиции.

Фото: пресс-служба Славянского отдела полиции Донецкой области

Сейчас правоохранителями рассматривается вопрос о внесении данного факта в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами).