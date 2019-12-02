Три вопроса: Зеленский рассказал об ожиданиях от переговоров в Нормандском формате

На переговорах в Нормандском формате, которые состоятся 9 декабря, президент Украины Владимир Зеленский хочет решить три вопроса. Об этом глава государства заявил в интервью западным СМИ, передает «УНН».

«Предыдущие встречи продолжались много часов и были разными, но в основном участники по очереди говорили друг другу одно и то же. Я изучал эти встречи. Все шло таким образом, что в результате ничего не получилось. По меньшей мере, это мое впечатление. Франция и Германия много сделали для того, чтобы эти встречи состоялись. Для меня одно это – победа», – сказал Зеленский.

По его словам, жизни людей имеют первостепенное значение. «И поэтому я не понимаю, почему мы все просто обсуждаем особый статус, районы, дороги и автоколонны с гуманитарными грузами. Если это не игра, и мы серьезно, давайте начнем с людей», – заявил он.

Отвечая на вопрос, чего он хочет достичь на практике, президент Украины сказал следующее: «Первое – это обмен удерживаемыми с обозримыми сроками. Я уверен, что Франция и Германия за это, и пока я не вижу, почему Россия может быть против. Но есть очень деликатные вопросы. Например, боевики на Донбассе подтверждают список удерживаемых, но у нас есть информация об очень разных числах».

«Вторая история, которая очень сложная, это прекращение огня. На всех встречах в Минске со всеми договоренностями и объяснениями оно было в первых, самых важных моментов. Но даже если стрельба стала реже, и количество жертв стало намного меньше – это не остановилось. И третий момент, прежде чем приступить к выборам, это полный вывод всех незаконных военных формирований любого рода, в любой форме, с любым оружием. Когда эти три пункта будут решены, вы увидите, хотим ли мы все закончить войну. Мы сами хотим этого наверняка. Но тогда мы посмотрим, действительно ли Россия этого хочет», – резюмировал президент Украины.

Зеленский также допустил обсуждение вопроса транзита газа из РФ в Нормандском формате и прокомментировал строительство «Северного потока-2».