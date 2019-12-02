Сбились с пути: Зеленский прокомментировал раздачу паспортов РФ в «Л-ДНР»

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что за жителей неподконтрольных украинским властям территорий Донбасса нужно бороться, но не за тех, кто за Россию. Об этом глава государства заявил в интервью западным СМИ, передает «Интерфакс-Украина».

«Был опубликован опрос, что большинство людей хотят жить в России. Это неправда. Я верю и знаю, что там есть люди, которые за Украину. Также есть "потерявшиеся". И наконец, есть те, кто за Россию. Те, кто за Россию, могут уехать, Россия в настоящее время раздает нелегальные российские паспорта. Каждый человек имеет право выбирать, где он хочет жить», – считает Зеленский.

По его мнению, неправильно и несправедливо, если на территории Украины кто-то говорит, что он гражданин России и Украина «его земля».

«Что касается тех, кто "потерялся": если у кого-то есть украинский паспорт, а затем дополнительно он получает российский паспорт и получает социальную поддержку как здесь, так и там, то он сбился с пути. У меня нет морального права говорить: "Тьфу". Нужно вернуть этих людей назад, чтобы бороться за них. Но я бы не стал бороться за людей, которые считают себя только русскими», – заявил президент Украины.

Глава государства также рассказал об ожиданиях от переговоров в Нормандском формате, и какие три вопроса планирует решить в ходе них.