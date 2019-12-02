RU
Все новости

Сбились с пути: Зеленский прокомментировал раздачу паспортов РФ в «Л-ДНР»

02.12.19 12:49
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что за жителей неподконтрольных украинским властям территорий Донбасса нужно бороться, но не за тех, кто за Россию. Об этом глава государства заявил в интервью западным СМИ, передает «Интерфакс-Украина».

«Был опубликован опрос, что большинство людей хотят жить в России. Это неправда. Я верю и знаю, что там есть люди, которые за Украину. Также есть "потерявшиеся". И наконец, есть те, кто за Россию. Те, кто за Россию, могут уехать, Россия в настоящее время раздает нелегальные российские паспорта. Каждый человек имеет право выбирать, где он хочет жить», – считает Зеленский.

По его мнению, неправильно и несправедливо, если на территории Украины кто-то говорит, что он гражданин России и Украина «его земля».

«Что касается тех, кто "потерялся": если у кого-то есть украинский паспорт, а затем дополнительно он получает российский паспорт и получает социальную поддержку как здесь, так и там, то он сбился с пути. У меня нет морального права говорить: "Тьфу". Нужно вернуть этих людей назад, чтобы бороться за них. Но я бы не стал бороться за людей, которые считают себя только русскими», – заявил президент Украины.

Глава государства также рассказал об ожиданиях от переговоров в Нормандском формате, и какие три вопроса планирует решить в ходе них.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2019 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк