На Донетчине энергетики восстановили высоковольтную линию на прифронтовой территории

ДТЭК Донецкие электросети полностью восстановил работу высоковольтной линии 6 кВ, обеспечивающей энергоснабжением пос. Шумы Торецкого района. Она была повреждена 22 ноября в результате очередного обстрела и более 100 домов остались без света, сообщает пресс-служба компании.

«На выходных ДТЭК Донецкие электросети восстановил работу высоковольтной линии 6 кВ. По этой линии осуществляется электроснабжение поселка Шумы. Из-за боевых действий она постоянно находится под угрозой аварийных отключений, а поселок рискует остаться без света», – отметили в пресс-службе.

Энергетики начали ремонт сразу после согласования с СЦКК (Совместный центр контроля и координации по вопросам прекращения огня). Ремонтная бригада отремонтировала и заменила провода, поврежденные во время очередного обстрела и восстановила работу трех трансформаторных подстанций.

Только за последний месяц компания четыре раза восстанавливала электросети на линии разграничения, поврежденные в результате боевых действий.

Всего же с начала боевых действий на Донбассе ДТЭК Донецкие электросети более 16 тыс раз восстановил электроснабжение на подстанциях и линиях электропередач. Из них 13 тысяч – это ремонты трансформаторных подстанций 6-10 кВ, более 1600 – работы по замене поврежденных участков высоковольтных линий электропередач, более 1500 – ликвидации обесточивания подстанций 35-110 кВ.