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В Киеве задержаны подозреваемые в убийстве ребенка экс-заммэра Донецка

02.12.19 13:11
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Киеве задержаны подозреваемые в покушении на убийство экс-заммэра Донецка, а ныне – депутата Киевского городского совета Вячеслава Соболева и в убийстве ребенка. Об этом сегодня, 2 декабря, сообщает пресс-служба полиции Киева.

«Для розыска злоумышленников в Киеве проводили специальную полицейскую операцию. Все подробности задержания правоохранители сообщат позже», – говорится в сообщении.

Не уточняется и сколько задержанных. «Сейчас с ними общаются оперативники и следователи. Проводятся неотложные следственные действия», – заявили в полиции.

Напомним, в воскресенье, 1 декабря, в Киеве был обстрелян автомобиль, в салоне которого находилась семья Вячеслава Соболева. В результате ЧП погиб его 3-летний ребенок.

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