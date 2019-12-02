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В Донецке начали устанавливать главную новогоднюю елку (Фото)

02.12.19 13:24
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В неподконтрольном украинским властям Донецке сегодня, 2 декабря, коммунальные службы начали устанавливать главную городскую новогоднюю елку. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

Начаты работы по установке остова елки в центре города – на площади Ленина. «Работы проводятся специалистами коммунального предприятия "Донецкгорсвет" с использованием 3-х единиц техники. В частности, ведется сборка металлической конструкции, которая станет каркасом елки. В работах задействованы порядка 10 человек», – утверждают в «ДНР».

Напомним, в неподконтрольном украинским властям Луганске начали устанавливать главную городскую елку 21 ноября.

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