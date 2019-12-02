Ворвались через окно: У жителя Донетчины трое мужчин отобрали телевизор

В Покровске (Донецкая обл.) трое мужчин проникли через окно в дом местного жителя избили его и забрали телевизор и мобильный телефон. Об этом сегодня, 2 декабря, сообщили в полиции города.

«В минувшую пятницу, около 21:30 к покровским полицейским обратился 45-летний местный житель, который сообщил, что трое неизвестных мужчин совершили на него разбойное нападение. Выяснилось, что неизвестные мужчины разбили окно, проникли в дом, избили хозяина и забрали телевизор и мобильный телефон», – рассказали в полиции.

Полицейские установили, что к совершению преступления причастны трое местных жителей 20 и 21 лет, один из которых ранее привлекался к уголовной ответственности. Они задержаны в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

«Имущество, добытое преступным путем изъято и будет возвращено законному владельцу. Сейчас злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», – отметили в полиции.