Эксперт пояснила, почему нужен закон об особом статусе Донбасса

Новая украинская власть заговорила о написании нового т. н. закона об особом статусе Донбасса. Такой закон нужен, потому что важно установить и озвучить правила дальнейшего сосуществования. Об этом «Донецким новостям» рассказала соосновательница Сети защиты национальных интересов «АНТС», начальник управления стратегических коммуникаций Луганской облгосадминистрации в 2016-2018 гг. Людмила Долгоновская.

По ее словам, точкой отсчета для обсуждения и принятия нового закона «Об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» станет саммит лидеров «нормандской четверки». Но «за закрытыми дверями» работа над законопроектом уже ведется.

«Такой закон нужен, потому что важно установить и озвучить правила дальнейшего сосуществования, задать временные рамки для урегулирования, определиться с дефинициями. Мне бы хотелось видеть в этом документе удовлетворение общественного запроса на справедливость и ясность в вопросах реинтеграции», – отметила Долгоновская.

Первый блок, по ее словам, – справедливость. «Это вопросы, связанные с переходным правосудием – восстановление прав жертв конфликта, привлечение к ответственности виновных в военных преступлениях и нарушениях международного гуманитарного права. Эти темы требуют хорошо спланированной и скоординированной коммуникации представителей власти с общественностью», – считает эксперт.

«Второй блок – собственно реинтеграция. Он подразумевает возврат оккупированных территорий в единое с Украиной правовое, финансово-экономическое и гуманитарное поле. Задача закона – регламентировать эти процессы. Стратегия реинтеграции ОРДЛО и план ее реализации, утвержденные распоряжением Кабмина, должны основываться на положениях закона», – добавляет она.

Главным условием для избегания и минимизации рисков, связанных с принятием закона, по словам Долгоновской, является контроль Украины, фактическая способность управлять ситуацией. «То есть, если мы говорим о том, что закон вступит в силу после признания ОБСЕ результатов местных выборов в ОРДЛО, то это значит, что Украина в состоянии обеспечить не только их проведение, но и результаты», – объясняет соосновательница Сети защиты национальных интересов «АНТС».

С комментариями иных экспертов по этой теме можно ознакомиться в нашем материале: «Продлить, переписать, не замечать: Эксперты спрогнозировали ситуацию с законом об особом статусе Донбасса».