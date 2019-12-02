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В «ДНР» хотят отменить обязательное изучение украинского языка в учебных заведениях

02.12.19 14:24
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На неподконтрольной украинским властям части Донетчины «глава ДНР» Денис Пушилин предложил лишить украинский язык «статуса государственного» в «республике». Об этом сегодня, 2 декабря, сообщают местные интернет-ресурсы.

«Глава ДНР Денис Пушилин предлагает внести изменения в статью 10 конституции ДНР, определив статус русского языка как единственного государственного в республике. Данная необходимость обусловлена интенсивным интеграционным процессом ДНР с Российской Федерацией», – уверяют в «ДНР».

Также сообщается, что Пушилин «внес на рассмотрение парламентариев законопроект, предполагающий изменения в законе "об образовании"». Пушилин предлагает сохранить «нормы об обязательном изучении русского языка, как государственного, при этом украинский, как и языки других народов региона, будет преподаваться с учетом пожеланий родителей и возможностей образовательной организации».

«Исключение украинского языка из числа государственных не умаляет его значимости и не нарушает прав граждан ДНР, в частности, на использование украинского языка как языка частного общения», – утверждают в «республике».

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