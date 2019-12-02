Ирина Билык оказалась крестной убитого сына экс-заммэра Донецка

Украинская певица Ирина Билык оказалась крестной убитого 3-летнего сына экс-заммэра Донецка Вячеслава Соболева, чью машину обстреляли в Киеве в воскресенье, 1 декабря. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

«Не могу сидеть и делать вид, что ничего не произошло... Убит маленький ребеночек, чудесный малыш, крестной которого я являюсь... Зачем все в этом мире, если так просто убивают людей, деток... В центре любимого города», – написала Билык.

«Мой маленький Ангел, Сашенька, прости этим взрослым нелюдям их жестокость... Силы всей семье в этот страшный час», – добавила она.

Напомним, в воскресенье, 1 декабря, в Киеве был обстрелян автомобиль, в салоне которого находилась семья Вячеслава Соболева. В результате ЧП погиб его 3-летний ребенок. Сегодня в полиции столицы сообщили, что подозреваемые задержаны.