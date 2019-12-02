В «ДНР» за выходные в ДТП пострадали несколько пешеходов

В нескольких городах неподконтрольной украинским властям территории Донецкой области за минувшие выходные произошли 5 ДТП, в результате которых пострадали 6 человек, а также 16 аварий без пострадавших. Об этом сегодня, 2 декабря, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Отмечается, что одно из ДТП случилось в субботу, 30 ноября, в 17:00 в Червоногвардейском районе Макеевки. «21-летний водитель автомобиля Меrcedes-Benz совершил наезд на 50-летнего пешехода, который, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения и переходил проезжую часть дороги в неустановленном для перехода месте. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения», – сказано в сообщении.

«В тот же день в 19:00 в Ворошиловском районе Донецка 36-летний водитель автомобиля ЗАЗ Daewoo совершил наезд на женщину, переходившего проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход была травмирована», – заявили в «полиции».

В «МВД ДНР» также утверждают, что в воскресенье, 1 декабря в Ленинском районе Донецка 43-летний водитель автомобиля Opel-Zafira сбил 64-летнюю женщину, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода, а в Торезе (после переименования Чистяково) 55-летний водитель автомобиля «ЗАЗ» сбил 12-летнюю школьницу, «которая внезапно выбежала на пешеходный переход перед приближающимся автомобилем». В результате ДТП травмированы и женщина и ребенок.