В Минсоцполитики сообщили о запуске «горячей линии» для людей с инвалидностью

Со следующей недели заработает Правительственная линия для людей с особыми потребностями. Об этом сегодня, 2 декабря, рассказала министр социальной политики Украины Юлия Соколовская, сообщает пресс-служба ведомства.

«Со следующей недели заработает call-центр для людей с инвалидностью, где можно будет оставить обращение и получить консультацию», – сказала Соколовская.

Как отметила заместитель министра цифровой трансформации по развитию услуг Людмила Рабчинская, ведется работа и над тем, чтобы люди с инвалидностью могли получить социальные услуги по телефону. «Наша цель также сделать предоставление самых популярных социальных услуг, в частности, с Пенсионным фондом Украины, возможным по телефону», – сообщила она.

По словам замминистра, власти намерены сделать коммуникацию с государством максимально простой, по телефону, через методы распознавания голоса или телефонный пароль.

В пресс-службе Минсоцполитики также напомнили, что «горячая линия» по номеру 1539 призвана способствовать соблюдению прав людей с инвалидностью.