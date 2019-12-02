В зоне ООС построят полевую базу модульного типа (Видео)

В зоне Операции объединенных сил реализуют пилотный проект строительства полевой базы модульного типа для улучшений условий проживания личного состава ВСУ. Об этом сегодня, 2 ноября, сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

«Модульная база предусматривает размещение для 250 лиц, строительство начато в октября и планируется его завершить до конца декабря 2019 года. Для строительства привлечено сводное подразделение Государственной специальной службы транспорта (ГССТ). Модульня база предусматривает жилую зону, которая состоит из модулей размещения по шесть человек. Также отдельно есть сантехническая зона, зона для принятия пищи, которая предполагает развертывание столовой на базе автомобильной техники. Для установки модуля необходимо до 30 минут ", – рассказал начальник отдела ДССТ Минобороны Украины Андрей Каличак.

По словам заместителя командира по вооружению Александра Ткачева, для данной местности обустраиваются две площадки. Одна площадка для автомобильной техники, другая – для гусеничных машин. Также здесь будут установлены модули заправки и обслуживания техники.