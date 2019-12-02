В «ДНР»: Житель Горловки хранил дома гранату

На неподконтрольной украинским властям части Донетчины житель Горловки хранил дома гранату, а житель Тореза (после переименования – Чистяково) – патроны к автомату. Об этом сегодня, 2 декабря, сообщает пресс-центр «МВД ДНР».

Как утверждают в «ДНР», сотрудники «полиции» изъяли у жителя Калининского района Горловки гранату РГД-5 с запалом и патроны калибром 7,62 мм.

Кроме того, в ходе осмотра квартиры 37-летнего жителя Тореза (Чистяково) «полицейские» обнаружили и изъяли более 60 патронов к автомату Калашникова, которые были выставлены на полке серванта.

Боеприпасы, уверяют в «МВД», в обоих случаях направлены на экспертизу. Мужчин в «ДНР» обещают привлечь к «уголовной ответственности».