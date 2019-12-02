СБУ разоблачила в Одессе антиукраинского интернет-агитатора

В Одессе контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили антиукраинского агитатора, который распространял в интернете провокационные материалы. Об этом сегодня, 2 декабря, сообщает пресс-центр СБУ.

«Мужчина продолжал активно поддерживать идею создания так называемой "Одесской народной республики" и пропагандировал федерализацию юго-восточных регионов Украины для выхода из нашего государства. Контрразведчики СБУ задокументировали факты размещения пропагандистом в интернете антиукраинских лозунгов для дестабилизации общественно-политической ситуации в Одесском регионе. Злоумышленник также делал публичные призывы к изменению границ территории Украины и разжигал межнациональную рознь», – говорится в сообщении.

«Мужчина также периодически выезжал на временно аннексированную территорию АР Крым, где, по информации спецслужбы, контактировал с лицами, которые обоснованно подозреваются в проведении разведывательной деятельности против Украины. Во время следственных действий по месту жительства агитатора правоохранители обнаружили компьютерную технику и другие вещественные доказательства, подтверждающие его противоправную деятельность», – заявили в СБУ.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). По решению суда он арестован на 60 суток. Продолжаются следственные действия.