В Северодонецке представили нового прокурора Луганской области

В Северодонецке сегодня, 2 декабря, заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов представил коллективу прокуратуры Луганской области нового руководителя – Алексея Ляшенко. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«Нам нужна совместная работа и принципиальная позиция по борьбе с преступностью со всеми органами правопорядка. Это и является залогом результата. Неприятие коррупции, соблюдение законодательства, честность и порядочность – это признаки тех правоохранительных органов, которым доверяет общество», – заявил Мамедов коллективу прокуратуры Луганщины.

По его словам, новый глава ведомства хорошо знает Луганский регион и его специфику.

Заместитель генерального напомнил, что в Генеральной прокуратуре был создан Департамент надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта на Донбассе, и в этом контексте качественное документирование и фиксирование военных преступлений крайне необходимо при формировании доказательной базы для Международного уголовного суда и национальных судов Украины, поэтому в прокуратурах Луганской и Донецкой областей будут созданы соответствующие управления. В Луганской области в этом направлении с сегодняшнего дня будет работать Константин Караман.

В свою очередь Алексей Ляшенко отметил, что основной задачей деятельности прокуратуры Луганской области будет возвращение доверия общества к прокуратуре и создание условий, при которых каждый житель Луганщины будет чувствовать себя защищенным.

В пресс-службе прокуратуры Луганской области проинформировали, что Алексей Сергеевич Ляшенко родился 21 марта 1985 года в г. Харьков. В органах прокуратуры работает с 2007 года. С мая 2017 года занимал должность военного прокурора Луганского гарнизона Объединенных сил. Он также является участником боевых действий на Донбассе.