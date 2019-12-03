В Лисичанске предупреждают, что обесточат водоканал

ООО «Луганское энергетическое объединение» («ЛЭО») в следующий понедельник, 9 декабря, обесточит Лисичанский водоканал. Об этом заявил исполнительный директор «ЛЭО» Андрей Колосов.

По его словам, предприятие задолжало за электроэнергию 167 млн грн и не выполняет обязательства по погашению долга. «Если в июле были оплачены 500 тыс. грн; август – с трудом, в сентябре доплачивали за август; сентябрь также был погашен; в октябре не было оплаты», – сказал он.

«Если до 9 декабря не будут выполнены обещания "Лисичанскводоканала" по поводу оплаты долга, возникшего до 1 января, 9 декабря Лисичанский водоканал будет полностью обесточен», – заявил Колосов.

Как сообщил заместитель мэра Лисичанска Андрей Якимчук, на предыдущей сессии горсовета выносился на рассмотрение вопрос о выделении денег «Лисичанскводоканалу».

«В резерве города у нас осталось порядка 700 тыс. грн, чтобы распределить на "ЛЭО", но, к сожалению, депутатами это было не поддержано. Я их тоже могу понять, так как это последние деньги до конца года. Завтра может быть и -10 мороза, и ниже, и ситуация может быть катастрофической, поэтому решение одно. Если мы выходим на сессию до 9 декабря – надо выделять деньги на погашение долгов по электроэнергии», – рассказал он.

Ранее в «ЛЭО» сообщили, что из-за долгов за электроэнергию определили дату отключения от электроснабжения водоканала в прифронтовой Попасной.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»