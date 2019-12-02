Международные организации не будут доставлять украинские пенсии в «Л-ДНР», – правозащитница

Ни ОБСЕ, ни другие международные организации не будут доставлять украинские пенсии на неподконтрольный Украине Донбасс. Об этом рассказала представитель Центра прав человека «Зміна» Алена Лунева, комментируя заявление губернатора Донетчины Павла Кириленко.

«Ни одна из международных организаций не возьмется возить пенсии только потому, что это не свидетельствует о ее нейтралитете, поэтому они этого делать не будут», – пояснила она.

«Что могут международные организации – это идентифицировать людей, которые живут в оккупации и не могут передвигаться, маломобильных граждан, людей, которые в силу возраста или состояния здоровья не в состоянии переместиться через КПВВ. Мы сейчас не знаем даже количество таких маломобильных граждан», – добавила Лунева.

Комментируя новый законопроект № 2083-д о выплате пенсий, правозащитница назвала официальную на 2019 год сумму долга пенсионерам из неподконтрольного украинским властям Донбасса по выплате пенсий и уточнила, что в этом документе нет ответа на вопрос, как выплачивать пенсии маломобильным гражданам Украины, живущим на неподконтрольной украинским властям территории.

Напомним, 26 ноября в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект 2083-д «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно реализации права на пенсию». Он должен решить вопрос выплаты пенсии гражданам, проживающим на временно неподконтрольных украинской власти территориях.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UATV»