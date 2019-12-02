Временное жилье: В Славянске переселенцев приглашают стать на учет

В Славянске (Донецкая обл.) переселенцев приглашают стать на учет для предоставления жилых помещений для временного проживания. Об этом сообщает пресс-служба Славянского городского совета.
«Славянский городской совет приглашает граждан, которые имеют статус внутренне перемещенных лиц для принятия на учет внутренне перемещенных лиц и предоставления жилых помещений для временного проживания внутренне перемещенным лицам», – говорится в сообщении.
Так, для этого переселенцам необходимо обращаться в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) Славянска, который находится по адресу: г. Славянск, ул. Соборная, д. 2. Справки по тел.: (06262) 2-34-81, 3-50-48. Время приема: понедельник, среда, четверг, пятница, суббота – с 08:00 до 16:00; вторник – с 08:00 до 20:00.
При себе необходимо иметь следующие документы:
- Копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины и членов его семьи, заверенные в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством.
- Копии справок о присвоении идентификационного номера гражданину и членам его семьи, заверенные в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством.
- Копия справки ВПЛ о постановке на учет в Единой информационной базе данных о внутренне перемещенных лицах и копии соответствующих справок членов семьи.
- Акт обследования технического состояния жилого помещения (дома, квартиры) при наличии условий.
- Копии документов, выданных органами государственной регистрации актов гражданского состояния или судом, подтверждающие родственные отношения заявителя и всех членов семьи.
- Справка о доходах заявителя и всех членов семьи за предыдущие 6 месяцев.
- Справка, выданная Управлением социальной защиты населения о совокупном доходе за предыдущие 6 месяцев, рассчитанная в соответствии с методикой исчисления совокупного дохода семьи для всех видов социальной помощи.
- Информационная справка из Государственного реестра прав на недвижимое имущество.
- Бумажный скоросшиватель.
Как сообщалось ранее, городской совет Славянска объявил конкурс по приобретению квартир для предоставления во временное пользование ВПЛ. Предмет закупки – 10 двухкомнатных квартир.