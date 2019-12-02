Донетчина: Где будет работать мобильный сервисный центр МВД в декабре (График)

В Донецкой области с 11 по 20 декабря состоятся выездные приемы передвижного мобильного сервисного центра Министерства внутренних дел (МВД) Украины. Соответствующий график был размещен сегодня, 2 декабря, на сайте Главного сервисного центра МВД Украины.

Мобильные сервисные центры МВД – это передвижные сервисные центры, работающие по графику в отдаленных населенных пунктах, где нет стационарных сервисных центров МВД.

Услуги МСЦ МВД:

регистрация и перерегистрация транспортных средств;

замена водительского удостоверения;

выдача международного водительского удостоверения;

прием запросов на получение справок об отсутствии судимостей.

График:

11 декабря – Великая Новоселка, ул. Пушкина, 24;

12 декабря – Угледар, ул. 30-летия Победы, 16;

18 и 19 декабря – село Мироновка, ул. Мира, 16;

20 декабря – Дружковка, ул. Машиностроителей, 64.

Режим работы центров «на колесах» – с 10:00-11:00 до 16:00.

Контактный телефон регионального сервисного центра МВД в Донецкой области – (0629) 40-41-40.

Напомним, в Покровске (до переименования – Красноармейск, Донецкая обл.) представлен четвертый в регионе сервисный центр МВД нового образца.