Похоронила сына в воронке от снаряда: История погибшей жительницы поселка под Донецким аэропортом

Погибшая в пожаре 80-летняя жительница поселка Опытное у Донецкого аэропорта Мария Горпинич (баба Маша) попала в репортаж американского журналиста Кристофера Миллера о войне на востоке Украины. Женщина, родившаяся в разгар Второй мировой, надеялась не умереть во время другой войны. Об этом сегодня, 2 декабря, сообщает пресс-служба Харьковской правозащитной группы.

По информации правозащитников, 10 дней назад американское издание BuzzFeed опубликовало репортаж под названием «В то время как в Вашингтоне все говорят об Украине, там продолжается настоящая война». Серия коротких историй об украинских военных на передовой, американскую военную помощь Украине и жителей прифронтовых городов завершается семью короткими абзацами, посвященными энергичной пожилой женщине из «заброшенного села Опытное» – Марии Горпинич. «Чтобы добраться до забытого села Опытное, нужно проехать по временной грунтовой дороге, проходящей через минное поле. Если вы доберетесь [до Опытного], вы вероятно встретите Марию Горпинич – его энергичную 80-летнюю жительницу, которая представляется как "Баба Маша" и которая не хочет ничего, кроме как увидеть завершение войны», – написал Кристофер Миллер.

Он отмечает, что к 39-ти пожилым жителей села без электроэнергии, газо- и водоснабжения медленно доходят новости, как и известие о желании президента США Дональда Трампа приостановить предоставление помощи для Украины.

В 2016 году сын бабы Маши Виктор пошел к соседу, чтобы помочь ему починить газовую трубу: «Вскоре после этого сосед прибежал, чтобы сказать, что Виктору попала в голову шрапнель от снаряда, который взорвался рядом с ним».

Было слишком опасно везти тело Виктора на кладбище, поэтому Мария положила его в самодельный гроб и закопала на своем дворе, в воронке, оставшейся после взрыва другого снаряда. Через 5 месяцев она смогла достать тело, чтобы перезахоронить его должным образом.

«Рождение Горпинич в разгар Второй мировой войны, как она сказала мне в своей летней кухне, разрушенной минометами и ракетными установками, – наконец вылилось в то, что сейчас она живет, созерцая вид разрушенного Донецкого аэропорта. Теперь она надеется не умереть уже на другой войне», – рассказал Миллер.

«Война – это несчастье. Я бы хотела, чтобы она быстрее закончилась, и мы могли бы жить в мире», – поделилась женщина.

Вчера стало известно, что дом Марии Горпинич охватило пламя. Она погибла в огне. Это подтвердили ее соседи, предположив, что пламя возникло из-за керосиновой лампы или свечи, которые баба Маша использовала для освещения дома. Из-за мин и угрозы обстрелов пожарные не были допущены в поселок.