Закон об особом статусе Донбасса: Политолог рассказал о возможных сценариях

Новая украинская власть говорит о новом т. н. законе об особом статусе Донбасса. На сегодня вероятны несколько сценариев касательно этого закона. Об этом «Донецким новостям» рассказал политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко.

По словам политолога, сегодня вероятны несколько сценариев касательно закона об особом статусе Донбасса. Первый – это принятие нового документа, о чем неоднократно говорил президент Зеленский. «К сожалению, конкретики о наполнении проекта не знают даже его инициаторы. Весьма опрометчиво считать отправной точкой для его разработки встречу "нормандской четверки" 9 декабря. Поскольку в таком случае можем получить весьма сырой документ», – рассказывает Чаленко.

«Также немаловажен момент согласования его позиций с другой стороной. Без такого согласования возникнут вопросы о дальнейшей поддержке Украиной Минского процесса», – добавляет он.

Второй вариант политолог считает более реалистичным – это очередное продление действия закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». «Это станет наиболее компромиссным решением, поскольку совмещает в себе интересы всех сторон», – уверен Чаленко.

Третий сценарий, по его словам, – это бездействие нынешней власти и отсутствие какого-либо закона об особом статусе Донбасса с 1 января 2020 года. «Последний вариант может стать отправной точкой к замораживанию конфликта на десятилетия», – говорит руководитель Центра анализа и стратегий.

Также эксперт сообщил и о возможных рисках. «Закон об особом статусе Донбасса не несет тех рисков, которые могут последовать, например, за поправками в Конституцию Украины (то есть закреплении соответствующего статуса в Основном законе)», – объяснил он.

«Хочу провести аналогию и напомнить ситуацию с Крымом. В свое время именно закрепление в Конституции 1996 года автономности республики создало почву для планомерной дестабилизации ситуации на полуострове, что в 2014 году в итоге и привело к известным событиям – и аннексии украинской территории. Потому в данном случае украинской власти стоит избежать соответствующих правок», – добавил эксперт.

Более подробно с мнением Игоря Чаленко и комментариями иных экспертов по этой теме можно ознакомиться в нашем материале: «Продлить, переписать, не замечать: Эксперты спрогнозировали ситуацию с законом об особом статусе Донбасса».