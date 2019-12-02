В «ЛНР» на птицефабрике убили двух женщин

В одном из сел неподконтрольной украинским властям территории Луганской области произошло двойное убийство женщин, за которое «осуждены» двое мужчин. Об этом сегодня, 2 декабря, сообщает пресс-служба «прокуратуры ЛНР».

Отмечается, что ЧП произошло в марте 2017 года. «На территории птицефабрики ООО "Агро-юг", расположенной в пос. Центральный Перевальского района ЛНР совершено резонансное убийство двух женщин, работавших охранниками птицефабрики», – говорится в сообщении.

Утверждается, что подозреваемые были задержаны в этот же день. Ими оказались коллеги жертв, которые также работали на этой птицефабрике. Оба мужчины «осуждены» по нескольким «статьям» «уголовного кодекса ЛНР», в частности:

«за незаконное приобретение, ношение и хранение взрывчатых веществ»;

«за незаконное ношение, передачу, хранение оружия и боеприпасов, совершенное группой лиц по предварительному сговору»;

«за разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия и незаконным проникновением в помещение и причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего»;

«за убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц, сопряженное с разбоем;

«за покушение на убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное группой лиц, сопряженное с разбоем»;

«за кражу чужого имущества, совершенную группой лиц по предварительному сговору в значительном размере».

«Одному из подсудимых назначено пожизненное лишение свободы с конфискацией всего принадлежащего имущества, а второму – 20 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего имущества», – заявили в «генпрокуратуре ЛНР».