«В Донецк много машин на Каргилле»: Ситуация в пунктах пропуска днем 2 декабря

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 2 декабря, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Александр: «13:15. Горловка в Украину. На полиции никого, после машин 40-50».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Svjatoslav: «11:48. Каргил из Донецка 60 основной, 10 льгота»;

Марина: «13:37. Приехали на "Каргилл" (пешие) в 12:15, время украинское, сейчас уже на украинском блокпосту»;

Юра: «13:38. На "Каргилле" очередь машин 30. Льготы нет. Пока движения нет»;

Svjatoslav: «14:03. В Донецк много машин на "Каргилле", и льготка и обычная».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Максим: «10:16. Еленовка в Украину. 25 до милиции (таможни), дальше не видно, туман. Движение есть»;

Максим: «10:24. Еленовка, очень хорошее движение, десяток до таможни осталось»;

Сергей: «10:56. Еленовка. В сторону Украины 10 машин»;

Максим: «11:18. Еленовка в сторону Донецка 20 машин»;

Маргарита: «11:19. Из Еленовки в Волноваху. Почти нет никого. Но в Новотроицке 50-60»;

Natalya: «11:23. Еленовка в Волноваху на 12:15 (по местному времени, – ред.) машин 3-5. В Донецк машин 20»;

Дмитрий: «11:44. В Еленовке в Волноваху сразу на проверку в полицию, а вот в Новотроицком машин 60. В Еленовке на въезд в Донецк 8 машин. Информация на 12:35 мск»;

Светлана: «12:34. Еленовка в Украину сразу заезд. Очереди нет».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.