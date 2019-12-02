Жилье для ВПЛ и участников АТО/ООС: Прием заявлений на льготное кредитование начнется с 3 декабря

С 3 декабря 2019 года в Украине начинается прием заявлений от внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и участников АТО/ООС для получение льготного кредита на покупку жилья. Об этом сегодня, 2 декабря, сообщает пресс-служба Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Так, в Минветеранов обратили внимание, что желающие получить льготный долгосрочный государственный кредит на приобретение жилья, на официальных сайтах каждого регионального управления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству имеют возможность:

получить информацию о том, имеют ли они право на получение кредита;

определить ориентировочный размер кредита и условия его получения;

ознакомиться с перечнем документов, которые необходимо подать в региональное управление для получения кредита;

зарегистрироваться как кандидат для получения кредита.

Заявления о намерении получить кредит и анкеты могут быть поданы в региональные управления Госмолодежжилья или отправлены с помощью почтовой или электронной связи. Также, подать заявление можно в любое региональное управление Фонда независимо от места регистрации гражданина.

Кроме того, заявления в бумажном виде могут быть представлены в любое региональное управление Госмолодежжилья в рабочее время с 09:00 час. до 18:00. Моментом подачи заявления о намерении получить кредит является время и дата фактического представления (в электронном или бумажном виде) такого заявления. Заявления, поступившие в нерабочее время/день, считаются принятыми на следующий рабочий день», – говорится в сообщении.

Отмечается, что прием заявлений заявлений будет прекращен 5 декабря 2019 года в 18:00.

По всем вопросам можно обращаться по следующим номерам телефона: (044) 275 01 39, (044) 284 0685, (044) 284 0696.

Напомним, 27 ноября, Кабинет министров Украины утвердил порядок предоставления государственного льготного кредита на приобретение жилья внутренне перемещенными лицами (ВПЛ) и участниками АТО/ООС.

Как сообщалось ранее, в МинВВОТ подчитали, что сейчас в Украине в квартирах нуждаются свыше 400 семей переселенцев и участников АТО/ООС, для этого нужно построить и приобрести около 13 млн 700 тыс. кв. м жилья.

Сейчас в Украине переселенцы могут воспользоваться 5-ю действующими программами по обеспечению жильем. Среди них программа, которая начинает действовать с декабря 2019 года – так называемая «Ипотека под 3%».