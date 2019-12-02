На Луганщине рецидивист пытался за взятку пересечь границу с РФ

На Луганщине в пункте пропуска «Танюшевка» гражданин Украины, имеющий судимость, пытался предложить взятку пограничникам за беспрепятственное пересечение границы с Российской Федерацией. Об этом сегодня, 2 декабря, сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы.

Так, мужчина во время общения с правоохранителями рассказал, что недавно освободился из мест лишения свободы и скрывается от сотрудников полиции, поэтому он намерен попасть в РФ. За содействие в беспрепятственном пересечении границы и положительное «решение вопроса» гражданин Украины вложил в паспорт 1 тыс. грн.

«От такой "благодарности" военнослужащий отказался, предупредив мужчину об уголовной ответственности за попытку дачи неправомерной выгоды должностному лицу», – говорится в сообщении.

Как в дальнейшем выяснили правоохранители, гражданин оказался жителем Луганской области, который ранее был судимый 9 раз. В последний раз отбывал наказание в период с 2015 по 2018 годы в исправительной колонии за изготовление, хранение наркотиков, а также за кражу.

«По факту предоставления неправомерной выгоды, в соответствии со ст. 369 УКУ (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) пограничники проинформировали компетентные правоохранительные органы, а мужчину, с целью выяснения всех обстоятельств дела, передали представителям Национальной полиции», – сказано в сообщении.