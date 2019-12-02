На КПВВ «Марьинка» дважды пытались подкупить пограничников

На контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Марьинка» за минувшие сутки, 1 декабря, граждане дважды пытались подкупить пограничников за беспрепятственное пересечение линии разграничения. Об этом сегодня, 2 декабря, сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

«Вчера на КПВВ "Марьинка" граждане дважды пытались подкупить пограничников», – сказано в сообщении.

Как уточняется, за беспрепятственное пересечение линии разграничения нарушители предлагали взятку в 2 600 грн. «Однако пограничники от таких предложений отказались и по факту обнаружения признаков преступления, предусмотренных ст. 369 УКУ (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) сообщили сотрудникам Нацполиции», – говорится в сообщении.