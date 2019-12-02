С 1 мая 2020 года цена на газ для населения Украины будет рыночной, – министр

Цена на газ для населения Украины, начиная с 1 мая 2020 года, будет рыночной. Об этом сегодня, 2 декабря, во время брифинга заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, передает «УНН».

«Это будет полноценный рынок. Мы действительно пришли по цене для населения, близкими к рынку, и в данном случае важным приоритетом деятельности правительства является построение эффективных рынков и отсутствие перекрестного субсидирования. Поэтому да, это будет рыночная цена», – сказал он.

Министр уточнил, что тем потребителям, которые нуждаются в помощи от государства, будет обеспечена субсидия.

Напомним, ранее Оржель заявлял, что в Украине цены на газ для населения снижены на 7% от цены предыдущего квартала 2019 года. А также, что Кабинет министров Украины намерен утвердить страховую цену на природный газ для населения в размере около 7 тыс. грн/тыс. куб. м (с НДС и без учета транспортировки) с 1 января 2020 года.