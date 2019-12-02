На Луганщине приостановили разминирование

Вблизи поселка Тошковка (Попаснянский р-н, Луганская обл.) приостановили работы по разминированию территории, которые проводидись в рамках совместного проекта с Датским советом по делам беженцев/датской группой по разминированию. Продолжить работы по очистке территории от взрывоопасных предметов планируют с марта 2020 года. Об этом сегодня, 2 декабря, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в Луганской области.

«В конце ноября работы по разминированию в рамках совместного проекта были приостановлены. Дальнейшее выполнение задач по очистке (разминированию) территории Луганской области от взрывоопасных предметов в рамках совместного проекта планируется ориентировочно с марта 2020 года по отдельному решению ГСЧС», – сказано в сообщении.

Как уточняется, работы по разминированию начались в сентябре 2019 года и велись в соответствии с требованиями руководящих документов и с учетом оперативной обстановки в районах выполнения задач. К разминированию были привлечены пиротехнические подразделения Днепропетровской и Кировоградской областей, Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины, 3-го Специального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины, медицинский расчет учебного центра Оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины.