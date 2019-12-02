Есть комплекс проблем: Министр рассказала о медицине Донецкой и Луганской областей

В Донецкой и Луганской областях, в том числе вдоль линии разграничения, есть комплекс проблем в медицине. Об этом рассказала министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая в интервью «hromadske».

Она ответила на вопрос, как будет развиваться медицина вдоль линии разграничения. «Если мы говорим о Донецкой и Луганской областях, действительно, есть комплекс проблем на этой территории. И есть четкое понимание власти, нужно усиливать. Если мы говорим о маленьких городках, которые особенно близки к конфликтным территориям, то там есть проблема с врачами. Мы не всегда можем обеспечить достаточно врачей. И поэтому одна из задач, которые обсуждаем – это возможность существования мобильных амбулаторий, которые бы приезжали раз-два в неделю до этих населенных пунктов и могли провести не просто прием, но и диагностику», – сказала Скалецкая.

Министр отметила, что другие города Донбасса могут брать пример с Северодонецка (Луганская обл.). «У нас есть хороший пример, по-моему, Северодонецк, где местные власти, понимая необходимость развития одного из отделений онкологии, обеспечили 8 квартир для проживания специалистов, которые приедут работать. И это сработало», – объяснила Зоряна Скалецкая.